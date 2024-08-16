В Британии показали видео с уничтоженным в Курской области танком Challenger
Sun опубликовала кадры уничтожения танка Challenger ВСУ в Курской области
Российские военные в ходе боев в Курской области уничтожили британский танк Challenger, стоящий на вооружении ВСУ. Видеорепортаж о боях опубликовала газета The Sun.
В ролике заявили, что бронетехнику подбил беспилотник, после чего танк взорвался. Издание опубликовало фотографию ствола уничтоженной боевой машины в качестве подтверждения.
«Очевидно, что мы видим ствол, который похож на такой же, как у танка Challenger. Ствол характерной формы», — отметили в репортаже.
До этого телеканал Sky News сообщал, что 82-я отдельная десантная штурмовая бригада ВСУ, на вооружении которых стоят танки Challenger 2, участвовали во вторжении в Курскую область.
Ранее житель курского села Мартыновка рассказал, что украинские военные целенаправленно обстреливали из танков дома мирных жителей, стремясь попасть в окна.
До этого в Ростехе сообщили, что британские танки Challenger-2 можно уничтожить попаданием российского барражирующего боеприпаса, выпущенным дроном-камикадзе. Как боевые единицы они не годятся, сообщили в Telegram-канале госкорпорации.