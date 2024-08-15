Бойцы спецназа «Ахмат» оставили ВСУ в Курской области без танков и бронемашин

Военнослужащие из Чечни за день уничтожили пять боевых бронемашин, по два танка и бронетранспортера Вооруженных сил Украины в Курской области. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что противник потерял много солдат. Его процитировал RT .

«День у нас сегодня опять удался очень насыщенный. <…> Очень много противника уничтожено. И работа продолжается по настоящее время», — сказал он.

Алаудинов добавил, что 15 августа военные подбили саперный дрон ВСУ, по два пикапа, бронетранспортера и танка. Кроме того, украинские военные лишились пяти боевых бронированных машин.

Он рассказал, как помог в предыдущий день вывезти из Суджи 73 человека, в том числе мирных жителей и раненых военнослужащих. Алаудинов подтвердил, что в городе есть как российские, так и украинские бойцы. Командир «Ахмата» осудил военкоров, которые распространили недостоверную информацию, и призвал россиян не подписываться на сомнительные каналы.