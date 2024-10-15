Власти Украины объявили принудительную эвакуацию населения из Купянска

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов объявил о принудительной эвакуации жителей Купянска. Мирное население вывезут и из ряда других населенных пунктов, сообщило агентство «Укринформ».

Решение приняли на совете обороны 15 октября.

«В связи с тем, что ухудшается военная ситуация, в связи с тем, что мы не можем обеспечивать там проведение отопительного сезона, предоставление электроэнергии, оказание гуманитарной помощи», — процитировало издание Синегубова.

Глава российской администрации региона Виталий Ганчев рассказал, что ВС РФ активно продвигаются на Купянском направлении. По его словам, до реки Оскол осталось около трех километров.