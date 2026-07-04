«Вести»: в ВС РФ сообщили о наемниках ВСУ из Европы в Константиновке

Российские военные сталкивались под Константиновкой с иностранными наемниками из Италии, Польши и Германии. Об этом ИС «Вести» рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным Белый.

По словам бойца, иностранные наемники действовали в городских кварталах вместе с украинскими подразделениями. Он отметил, что такие группы проявляли высокую активность и требовали иного подхода со стороны российских военных.

«Что касается наемников, <…> наемники агрессивно работают. В голове столько стран. Италия, Польша, Германия, кого только мы там не встречали. С ними работаем чуть иначе», — сказал Белый.

Он также отметил, что часть украинских военных в районе боев находится в моральном упадке. Некоторые из них стараются удержаться на позициях до подхода российских подразделений, чтобы затем сложить оружие.

Ранее в Генштабе России раскрыли потери ВСУ во время операции по освобождению Константиновки. По данным военных, противник потерял 13,5 тысячи военнослужащих и почти две тысячи единиц техники.