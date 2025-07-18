Российские снайперы во время борьбы с дронами ВСУ способны поражать их на расстоянии до 800 метров. Об этом РИА «Новости» заявил боец 5-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным Лакоста.

«У нас сейчас основные задачи — это противодействие дронам „Баба-яга“, дронам-разведчикам типа „Мавик“. Сложность этой подготовки в том, что стрельба происходит под углом вверх», — сказал он.

По словам военного, угол падения пули отличается и это необходимо учитывать, поэтому существуют нюансы по поводу подготовки. Бойцов учат работать по мишеням, расположенным под углом.

«Самая дальняя дистанция — это примерно 800 метров», — объяснил Лакоста.

Актуальность такого боя с беспилотниками обусловлена работой БПЛА на оптоволокне, на них не действуют силы радиоэлектронной борьбы.

Ранее стало известно о ликвидации украинской снайперши Татьяны Любич на Красноармейском направлении в ДНР. Журналисты назвали ее «махровой нацисткой». Женщине было 25 лет, она выросла в Виннице, окончила медицинский колледж и добровольно отправилась на фронт. Сначала служила медсестрой, а потом переучилась на снайпера.