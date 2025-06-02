Украинскую снайпершу Татьяну Любич ликвидировали в бою на Красноармейском направлении в ДНР. Об этом сообщил Telegram-канал Military Theme Z .

Авторы канала называют ее махровой нацисткой.

По данным «Российской газеты», военнослужащей было 25 лет, она родилась и выросла в Виннице. Окончила медицинский колледж в Бердичеве и, добровольно отправившись на фронт, поначалу служила медсестрой, но позднее переучилась на снайпера.

Ранее в селе Юнаковка под Сумами уничтожили боевика ВСУ Павла Сепара, который получил известность благодаря мародерствам в Курской области. Он активно позировал с награбленным и выкладывал фотографии в соцсети — например, используя репродукцию картины Брюллова «Итальянский полдень» как мишень для стрельбы.