Российский штурмовик в одиночку ликвидировал три опорных пункта ВСУ в ДНР

Во время освобождения населенного пункта Гришино в ДНР российский штурмовик в одиночку ликвидировал три укрепленных пункта с украинской пехотой. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Действуя скрытно и решительно, боец поочередно подобрался к каждому зданию и забросил в окна взрывные устройства», — заявили в ведомстве.

После подрывов здания рухнули, засыпав подвалы вместе с находившимися там украинскими военными.

Ранее стало известно, что в ДНР бойцы ВС России продвинулись к Славянску с направлений Дибровы и Райгородка. По словам военного эксперта Андрея Марочко, российские военные вплотную подошли к Райгородку. Это кратчайшее расстояние до Славянска.

До этого он отмечал, что освобождение Новопавловки в Днепропетровской области открыло перед российской армией большие оперативные просторы. Теперь ВС России могут продвигаться сразу в северном и западном направлениях после зачистки населенного пункта.