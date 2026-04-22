Названы самые успешные участки фронта у ВС России под Славянском

Марочко: ВС России продвинулись к Славянску со стороны Дибровы и Райгородка

Российские военные приблизились к Славянску со стороны Дибровы и Райгородка. Военный эксперт Андрей Марочко назвал ТАСС самые результативные участки фронта на Славянском направлении.

Он отметил, что в ДНР бойцы ВС России приблизились к Славянску с запада Дибровы на Славянском направлении. Российская армия освободила село за неделю с 6 по 12 апреля.

«Также мы вплотную подошли к Райгородку — это расстояние является кратчайшим до Славянска. Но говорить о том, что мы вошли Райгородок, еще преждевременно, поскольку здесь еще есть обширная серая зона», — добавил Марочко.

До этого военный эксперт сообщал, что подразделения ВС России от окрестностей Райгородка отделяли всего несколько километров. Этот населенный пункт открыл российским бойцам дорогу на Славянск.

Ранее Марочко заявил, что освобождение Новопавловки в Днепропетровской области открыло перед армией России широкие оперативные просторы. Российские войска смогут продвигаться сразу в северном и западном направлениях после окончательной зачистки населенного пункта.