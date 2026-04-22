Марочко оценил значение Новопавловки для дальнейшего наступления ВС России

Освобождение Новопавловки в Днепропетровской области откроет российским войскам возможности для дальнейшего продвижения сразу в двух направлениях — на север и запад. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его мнению, после окончательной зачистки Новопавловки российские подразделения смогут активнее развивать наступление на нескольких участках.

«Освобождение Новопавловки открывает широкие оперативные просторы», — сказал он.

Марочко уточнил, что такая позиция создаст условия для движения на север в сторону Межевой и на запад по направлению к Демурино.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что российские войска взяли под контроль более 75% Новопавловки. Также он сказал, что бойцы активно продвигаются в направлении Славянска и Краматорска.