Боец ВС РФ Лукашов устроил засаду и в одиночку разгромил диверсантов ВСУ

Младший сержант ВС РФ Илья Лукашов в одиночку разбил диверсионно-разведывательную группу ВСУ, организовав засаду. Об этом сообщили в Минобороны, написала «Российская газета» .

Российский боец дежурил на наблюдательном посту, когда в сумерках заметил движение украинской ДРГ. Диверсанты двигались в направлении позиций ВС РФ.

Лукашов доложил об этом командиру, а потом решил устроить на пути следования украинских боевиков засаду. Боец спрятался в укрытие, оборудовав место для стрельбы.

«После того как группа врага оказалась в секторе ведения огня, Илья начал вести по ним стрельбу», — рассказали в оборонном ведомстве.

Российский боец разбил украинскую ДРГ за несколько минут. Остатки боевиков сбежали, бросив раненых сослуживцев.

Ранее командир бронегруппы сводной артгруппы «Пресса» спецназа «Ахмат» с позывным Сальза сообщил, что украинское командование начало перебрасывать резервные подразделения в курское приграничье, чтобы контратаковать группировку войск «Север».