Российский Ка-52М уничтожил спрятанную в лесу под Курском технику ВСУ

Российские вертолетчики уничтожили живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничье. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Вертолет Ка-52М выполнил задачу по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области», — отметили в оборонном ведомстве.

Экипаж успешно выполнил задачу, нанеся ракетный удар по бронированной и автомобильной технике, а также по личному составу ВСУ, которые прятались в лесу. По данным разведки, все цели уничтожены, и экипаж ударного вертолета благополучно вернулся на аэродром вылета.

В начале января экипаж Ка-52М также уничтожил бронетехнику ВСУ в Курской области. После выполнения задачи вертолет выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на базу.

Ранее ВС России за неделю освободили три населенных пункта в курском приграничье. В боях за Плехово под Курском украинские боевики лишились американского бронетранспортера MaxxPro. На нем противник пытался перебросить резервы.