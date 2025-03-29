Российский и украинский бойцы вновь сошлись в рукопашной схватке

В объектив камеры беспилотника попала погоня по сети окопов. Сначала украинский боец бежал за российским, потом они сцепились в рукопашном бою. Боевик сопротивлялся, но проиграл. Его тело осталось на земле.

Попавшее в интернет видео рукопашного боя прославило якутского солдата Андрея Григорьева с позывным Тута. Он сцепился с противником во время операции в районе Трудового в ДНР. Перед смертью украинский военный назвал россиянина лучшим в мире бойцом.

После этого случая о Григорьеве узнала вся страна. Президент Владимир Путин присвоил ему звание Героя России, глава Якутии Айсен Николаев подарил нож взамен потерянного, актер Стивен Сигал приехал на личную встречу.