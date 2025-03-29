Российский и украинский бойцы вновь сошлись в рукопашной схватке

Российский штурмовик одолел украинского военного в рукопашной схватке в зоне СВО. Видео боя показал Telegram-канал «Военное дело».
В объектив камеры беспилотника попала погоня по сети окопов. Сначала украинский боец бежал за российским, потом они сцепились в рукопашном бою. Боевик сопротивлялся, но проиграл. Его тело осталось на земле.
Попавшее в интернет видео рукопашного боя прославило якутского солдата Андрея Григорьева с позывным Тута. Он сцепился с противником во время операции в районе Трудового в ДНР. Перед смертью украинский военный назвал россиянина лучшим в мире бойцом.
После этого случая о Григорьеве узнала вся страна. Президент Владимир Путин присвоил ему звание Героя России, глава Якутии Айсен Николаев подарил нож взамен потерянного, актер Стивен Сигал приехал на личную встречу.
Мигрантам перед депортацией включили песню «Матушка-земля»
Экс-глава МИД Австрии рассказала о жизни в российской деревне
В Ярославской области шесть детей провалились под лед
Многодетный отец заснул с болью в ухе и внезапно умер
Перехитрил врага. Российский танкист привел к своим пленившего его боевика ВСУ
Гогена Солнцева после измены жены заподозрили в романе с Айсылу Чижевской
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте