Стивен Сигал встретился с героем СВО из Якутии

Спецпредставитель МИД России по гуманитарным связям Стивен Сигал встретился с якутским воином Андреем Григорьевым с позывным Тута. Их фотографию опубликовал в Telegram-канале писатель Захар Прилепин.

«Сигал тоже немного якут по крови. Видно же. Один народ!» — написал он.

Григорьев прославился после появившейся в Сети видеозаписи его рукопашного боя в Донецкой Народной Республике. Видео поединка на ножах якутского штурмовика с бойцом ВСУ облетело соцсети в первых числах января.

Кадры схватки сняли на камеру украинца, который потерпел поражение. Перед своей гибелью он назвал российского солдата лучшим бойцом в мире.

Впоследствии президент РФ Владимир Путин вручил ефрейтору Андрею Григорьеву «Золотую звезду» Героя России. Глава Якутии Айсен Николаев лично поблагодарил бойца за службу и подарил ему нож.