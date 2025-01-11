Штурмовику из Якутии присвоили звание Героя России

Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России ефрейтору Андрею Григорьеву из Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации», — следует из указа главы государства.

Недавно в Сети появилось видео с камеры бойца ВСУ во время попытки контратаки на село Трудовое в ДНР. На кадрах — рукопашный бой с российским штурмовиком. В конце схватки украинец попросил россиянина оставить его «и дать уйти спокойно». Штурмовик-якут выполнил его просьбу. Сам Григорьев отметил, что ранее этот боевик убил его друга.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев встретился с Григорьевым и лично поблагодарил бойца за ратную службу. От имени всех якутян чиновник подарил Андрею нож — это оружие на протяжении всей службы было его верным «спутником».