Глава Якутии подарил новый нож герою-штурмовику Андрею Григорьеву

Глава Якутии Айсен Николаев встретился с Андреем Григорьевым, уроженцем республики и участником специальной военной операции с позывным Тута. Андрей стал известен тем, что победил военного ВСУ в рукопашном бою. В своем Telegram-канале Николаев сообщил, что лично поблагодарил российского бойца за ратную службу.

«Боец рассказал о событиях тех дней. Андрей после того боя еще несколько дней был в тылу врага, уничтожил несколько солдат противника, бронетехнику, взорвал склад боеприпасов. И только потом выбрался к своим», — отметил Николаев.

Глава республики добавил, что Андрей — скромный молодой человек, который не считает себя героем. И если бы не это видео, о его подвиге никто бы не узнал. Андрей никому не рассказывал о подробностях своего поступка. Именно такие люди, как он, делают Россию сильнее и крепче.

«Во время нашей встречи я испытывал неизмерную гордость за наших воинов-якутян», — подчеркнул он.

На протяжении всей службы верным «спутником» Андрея был якутский нож, но он остался в части у боевых товарищей. От имени всех якутян Николаев подарил Андрею новый якутский нож.

В начале 2024 года морской пехотинец из Якутии по прозвищу Куба во время штурмового обхода в одиночку вступил в бой с тремя украинскими боевиками. Он одолел одного из них в рукопашной схватке, а второго сумел задержать, а третьего взял в плен. Куба смог победить противника, несмотря на ранение. Его спас нож, который он купил, чтобы открывать консервы в полевых условиях.

Ранее стало известно, что два российских военнослужащих без единого выстрела захватили украинский опорный пункт, победив трех солдат ВСУ с помощью саперных лопаток.