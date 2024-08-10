Российский FPV-дрон разнес украинский бронетранспортер MaxxPro в курском приграничье

Российские операторы беспилотников уничтожили бронетранспортер MaxxPro американского производства в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«В результате точного удара, нанесенного оператором FPV-дрона, бронемашина MaxxPro ВСУ уничтожена», — передали в оборонном ведомстве.

У российских бойцов — самые современные беспилотники. Днем и ночью операторы дронов выходят на боевые задания и уничтожают цели. Беспилотники снаряжают боеприпасом и отправляют в сторону противника. До этого оператор БПЛА искусным маневром уничтожил зависший над войсками ВС России дрон «Баба Яга», писали «Известия».

ВСУ атаковали Курскую область утром 6 августа. До сих пор бои в приграничье продолжаются, российские военные отбивают удары противника и вытесняют его. Ранее вертолеты Ми-28НМ нанесли удары по живой силе ВСУ.

Как стало известно газете Politico, Украина получила «зеленый свет» от Запада на бомбежку Курской области. Некоторые зарубежные журналисты пишут, что ВСУ застали российскую армию врасплох, но эффект внезапности постепенно улетучивается. В долгосрочной перспективе украинская атака не дает положительного результата.