Украина получила «зеленый свет» от Запада на удары по Курской области

Politico: Запад одобрил атаку ВСУ на Курскую область

Фото: Pixabay

Нападение украинских боевиков на приграничный район Курской области поддержали страны Запада, в первую очередь Германия и США. Об этом сообщила газета Politico.

Журналисты предположили, что рейды украинских военных могут повлиять на политику других стран в вопросе использования вооружений НАТО. По мнению авторов статьи, действия ВСУ стали сигналом для стран, которые «воздерживались от разрешения Украине наносить удары по российской территории своим оружием».

В издании отметили, что Германия и США не стали призывать украинское руководство прекратить рейды в Курской области. В то же время канцлер ФРГ Олаф Шольц до сих пор отказывается направлять Украине крылатые ракеты Taurus, подчеркнули в газете.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский рассказал, что украинский президент Владимир Зеленский пытается вывести конфликт на новый виток эскалации. По его словам, глава государства планирует вовлечь НАТО в противостояние с Россией.

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