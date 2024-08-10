Бои в Курской области продолжаются уже несколько дней, Украина предприняла отчаянную попытку захватить контроль над Суджей и другими населенными пунктами региона. Мировое сообщество гадает и строит предположения — какова цель этого блиц-крига, помимо попадания в заголовки газет. Большинство сходится во мнении, что это авантюра и она не принесет Украине дополнительных очков, лишь усугубит и без того непростую ситуацию на фронте. Западные СМИ считают, что Украина больше потеряет, а этот маневр ВСУ называют «стратегическим тупиком». Мнения западных экспертов собрали в материале 360.ru.

Удивили американцев Американское издание The New York Times опубликовало большой репортаж, посвященный вторжению ВСУ в Курскую область. Репортер Эндрю Крамер назвал эту вылазку «неожиданным поворотом» в российско-украинском конфликте, который застал РФ врасплох и открыл новый фронт. «Неясно, будет ли Украина пытаться удержать этот район. Каким бы ни был следующий шаг украинских войск, нападение, похоже, вышло за пределы атаки территории России с использованием американского вооружения и привело русских в замешательство», — написал репортер. Крамер привел слова высокопоставленного украинского чиновника, который считает, что нынешний штурм проходит «гораздо успешнее», чем предыдущие. И все из-за тайной организации и внезапности. NYT со ссылкой на военных аналитиков выразила сомнение, что цель ВСУ по оттягиванию российской армии с основной линии фронта увенчается успехом.

Фото: РИА «Новости»

Эффект внезапности не вечен Обозреватель Андреас Рюеш в статье для швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung проанализировал цели украинского командования при атаке на Курскую область. Журналист считает, что ВСУ застали российскую армию врасплох, но эффект внезапности постепенно улетучивается. В долгосрочной перспективе украинская атака не дает положительного результата, Украине следует сосредоточиться на другом направлении, считает Рюеш. «У молниеносного наступления есть и обратная сторона: линии снабжения становятся длиннее, и для дальнейшего продвижения требуется подкрепление. Таким образом, ставки в киевской игре ва-банк станут еще выше», — заявил обозреватель. Рюеш отметил, что цели ВСУ при нападении на территорию РФ нереалистичны. Вряд ли Россия перебросит крупные части из Донбасса, в ВС РФ достаточно резервов. По мнению журналиста, малоубедителен и аргумент, что подобные действия могут деморализовать население России и настроить его против президента Владимира Путина. «В целом, Украина может потерять больше, чем выиграть от нападения», — уверен Рюеш. Он считает, что отправленные в Курскую область войска принесли бы больше пользы на «шатком Донбасском фронте».

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa / Global Look Press

Рюеш также отметил реакцию Запада на американские Bradley и немецкие Marder, въезжающие на территорию России — эти кадры «не вызывают аплодисментов». «Если украинцы не упустят подходящий момент для отступления, они могут одержать тактическую победу по очкам. Но победить таким образом невозможно; стратегически Курский внезапный маневр представляет собой тупик», — резюмировал журналист.

Фото: РИА «Новости»

Сомнительная авантюра Аналитик CNN Ник Уолш назвал наступление ВСУ на Курскую область «авантюрой», которая может указывать на отчаяние киевского режима. «Решение Украины перебросить большую часть своих скудных военных ресурсов через границу с Россией, чтобы попасть в заголовки газет, показывает, что стратегическая цель пока неясна», — отметил журналист. Уолш заявил, что мудрость этой «авантюры» поставили под сомнение многие украинские наблюдатели. Цели этой вылазки не ясны, и в команде главкома ВСУ Александра Сырского начался раскол.

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency / Global Look Press

Позитивные новости Полковник бундесвера Вольфганг Рихтер в эфире Die Welt заявил, что ВСУ не смогут долго удерживать занятые в Курской области позиции из-за нехватки резервов. «Они должны генерировать позитивные новости, а не просто отступать. Это и могло быть одной из целей этой операции», — отметил Рихтер.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Сорванные переговоры Китайское информагентство Global Times собрало мнение специалистов по ситуации в Курской области. Атака ВСУ на территорию России усугубляет конфликт и подрывает надежды на мирные переговоры, заявил профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун. США же разоблачили свое лицемерное двуличие. Они заявляют о «сдерживании» использования оружия американского производства на российской территории, а на самом деле оказывают Киеву финансовую и военную поддержку. «Действия США без преуменьшения препятствуют мирному разрешению кризиса вопреки воле глобального большинства», — отметил Ли Хайдун.

Фото: РИА «Новости»

«Учитывая, что западные голоса сейчас призывают к переговорам с Россией, Украина хочет продемонстрировать свои боевые возможности и решимость на данном этапе, чтобы избежать быстрого отказа», — считает ученый из Китайского национального института международных обменов и судебного сотрудничества ШОС Цуй Хэн.