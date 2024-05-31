Российский боец в одиночку уничтожил четыре американских БМП Bradley
Mash показал видео, где боец ВС России в одиночку уничтожил четыре БМП Bradley
Российский военнослужащий с позывным Манул в одиночку уничтожил четыре американские боевые машины пехоты Bradley. Видео его работы опубликовал Telegram-канал«Mash на Донбассе».
С помощью противотанковой управляемой ракеты боец из «Отряда Викинга» ликвидировал технику противника на Запорожском направлении. Он буквально разнес хваленые американские машины.
Российские военные не перестают поражать своими подвигами. Ранее ефрейтор Олег Голобоков в одиночку уничтожил пулеметный расчет армии Украины в заброшенном здании. А пулеметчик штурмового отряда Родимир Максимов с позывным Бурхат ликвидировал 27 украинских боевиков, несмотря на ранение. Украинские военные призывают своих сослуживцев сдаться в плен.