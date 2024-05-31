Российский боец в одиночку уничтожил четыре американских БМП Bradley

Mash показал видео, где боец ВС России в одиночку уничтожил четыре БМП Bradley

Российский военнослужащий с позывным Манул в одиночку уничтожил четыре американские боевые машины пехоты Bradley. Видео его работы опубликовал Telegram-канал«Mash на Донбассе».

С помощью противотанковой управляемой ракеты боец из «Отряда Викинга» ликвидировал технику противника на Запорожском направлении. Он буквально разнес хваленые американские машины.

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Российские военные не перестают поражать своими подвигами. Ранее ефрейтор Олег Голобоков в одиночку уничтожил пулеметный расчет армии Украины в заброшенном здании. А пулеметчик штурмового отряда Родимир Максимов с позывным Бурхат ликвидировал 27 украинских боевиков, несмотря на ранение. Украинские военные призывают своих сослуживцев сдаться в плен.

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