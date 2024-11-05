Российский боец узнал о своей «гибели» в Селидове и записал видео ВСУ

Командир штурмовой роты группировки войск «Центр» с позывным Канелло остался невредим после взятия Селидова. Он опроверг распространенный на Украине фейк о своей гибели, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Мужчина записал видео и поздравил россиян с Днем народного единства. Он пожелал землякам стать более сплоченными и потрудиться на благо государства.

Канелло рассказал, как записал предыдущий прославивший его ролик в Селидове. Бойцы получили задачу проверить район на предмет позиций Вооруженных сил Украины, отправились на место, но никого не обнаружили. Тогда командир понял, что российские войска освободили Селидово, сообщил об этом на камеру и призвал сослуживцев двигаться вперед. Это видео попало в интернет, а через три-четыре дня украинские паблики сообщили о гибели военного от удара дроном.

«Об этом я узнал, когда супруга позвонила. <…> Ну, а что, западные противники наши хотят потешить эго, убедить свой народ, что у них длинные руки, могут дотянуться до нас. Но на самом деле, у них не длинные руки, а длинный язык», — сказал он.

Минобороны объявило о взятии Селидова 29 октября. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала командование ВСУ на фоне продвижения российской армии укрепить Павлоград и Изюм.