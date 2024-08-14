Российские зенитчики уничтожили несколько дронов ВСУ в Воронежской области

В Воронежской области силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили несколько украинских беспилотников самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько украинских беспилотников самолетного типа», — уточнил глава региона.

Гусев добавил, что в регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

Кроме того, по предварительной информации, пострадавших и повреждений нет.

До этого губернатор попросил жителей области сохранять спокойствие, а также следить за оповещениями регионального правительства или МЧС России.

Ранее в Липецкой области ввели режим воздушной опасности.