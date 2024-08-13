Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области

Фото: РИА «Новости»

Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал он.

До этого режим опасности атаки беспилотников объявили на территории Воронежской области. Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что российские военные ввели в боевую готовность дежурные силы ПВО.

Позже несколько украинских беспилотников самолетного типа уничтожили в Воронежской области. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет.

В Курской области российские военные применили новый дрон «Князь Вандал Новгородский». Он защищен от систем радиоэлектронной борьбы. Этот дрон уже успел себя зарекомендовать себя в зоне проведения спецоперации.

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