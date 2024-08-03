Российские войска взяли под контроль половину высоток Волчанска

Российские военнослужащие из состава группировки «Север» продолжили наступление в районе высотных домов в Волчанске в Харьковской области, взяв под контроль большую часть центра города. Об этом РИА «Новости» рассказал командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

По его словам, в Волчанске продолжаются бои.

«Большая часть центра, которая непосредственно застроена высотными изданиями, она находилась под противником, на данный момент примерно половина этого участка уже находится под контролем бойцов Министерства обороны», — сообщил генерал.

По его словам, на этом участке также находится спецназ «Ахмат».

До этого Алаудинов рассказал, что украинские боевики возле Волчанска попали в засаду элитного разведподразделения «Ахмата» — группы «Аида».

Ранее генерал заявил, что украинская армия лишилась свыше 700 тысяч человек в ходе спецоперации, причем это безвозвратные потери.