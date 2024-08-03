ВСУ попали в засаду смертоносного подразделения «Аида» под Харьковом

Украинские боевики попали в засаду спецназа «Ахмат» на Харьковском участке фронта возле Волчанска. Об этом РИА «Новости» рассказал командир подразделения генерал-майор Апты Алаудинов.

«Мы, в принципе, противника потихоньку отодвигаем от нашей границы. На некоторых участках очень хорошо поработали подразделения министерства обороны все вместе взятые, в том числе и бойцы спецназа „Ахмат“», — сообщил он.

Алаудинов высоко оценил работу группы «Аида» — элитного разведподразделения «Ахмата». Бойцы заманили в засаду украинских военных и уничтожили их. На другом участке военнослужащие полностью выбили противника и заняли его позиции, продвинувшись вглубь.

Эту разведгруппу называют смертоносной и наводящей ужас на ВСУ. Больше года бойцы находилась на Кременском направлении, а теперь отправились бить врага в Волчанск.

Спецназовцы отличаются не только смелостью, но и особой смекалкой и предприимчивостью. Ранее командир диверсионной группы «Ахмат» с позывным Добряк притворился бойцом ВСУ и ликвидировал троих грузинских наемников. Позже он рассказал, что отправился в зону специальной военной операции добровольцем для защиты своей семьи.