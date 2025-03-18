Путин дал команду прекратить удары по объектам энергетики на Украине на 30 дней

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу президента США Дональда Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля .

«В ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду», — говорится в сообщении.

Как было заявлено, совместные усилия РФ и США в целях стабилизации обстановки в мире будут способствовать оздоровлению общей атмосферы российско-американских отношений.

Телефонный разговор между российским и американским лидерами состоялся во вторник и продлился около 2,5 часа.