Путин дал команду прекратить удары по объектам энергетики на Украине на 30 дней

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу президента США Дональда Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«В ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду», — говорится в сообщении.
Как было заявлено, совместные усилия РФ и США в целях стабилизации обстановки в мире будут способствовать оздоровлению общей атмосферы российско-американских отношений.
Телефонный разговор между российским и американским лидерами состоялся во вторник и продлился около 2,5 часа.
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