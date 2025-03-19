Российская система ПВО обезвредила свои же БПЛА после приказа Путина

Минобороны: после разговора Путина и Трампа военные сбили свои же дроны

Фото: РИА «Новости»

Российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали свои же БПЛА, выпущенные для ударов по украинским объектам энергетики. Военные сбили дроны после приказа президента Владимира Путина, сообщила пресс-служба Минобороны.

После переговоров с американским президентом Дональдом Трампом российский лидер принял предложение о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. По данным МО, на момент приказа Путина в воздухе находились семь дронов, нацеленных на объекты в Николаевской области.

«ПВО Российской Федерации было приказано обезвредить беспилотные летательные аппараты, шесть из них были сбиты ЗРПК „Панцирь“, один дежурным истребителем ВКС России», — отметили в пресс-службе.

В ночь на 19 марта средства ПВО уничтожили над российскими регионами 57 украинских беспилотников. Дроны сбили в Курской, Орловской, Тульской и Брянской областях, а также над Азовским морем. Также украинские военные с помощью БПЛА атаковали нефтебазу в Краснодарском крае.

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