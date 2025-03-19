Российская система ПВО обезвредила свои же БПЛА после приказа Путина

Минобороны: после разговора Путина и Трампа военные сбили свои же дроны

Российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали свои же БПЛА, выпущенные для ударов по украинским объектам энергетики. Военные сбили дроны после приказа президента Владимира Путина, сообщила пресс-служба Минобороны.

После переговоров с американским президентом Дональдом Трампом российский лидер принял предложение о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. По данным МО, на момент приказа Путина в воздухе находились семь дронов, нацеленных на объекты в Николаевской области.

«ПВО Российской Федерации было приказано обезвредить беспилотные летательные аппараты, шесть из них были сбиты ЗРПК „Панцирь“, один дежурным истребителем ВКС России», — отметили в пресс-службе.

В ночь на 19 марта средства ПВО уничтожили над российскими регионами 57 украинских беспилотников. Дроны сбили в Курской, Орловской, Тульской и Брянской областях, а также над Азовским морем. Также украинские военные с помощью БПЛА атаковали нефтебазу в Краснодарском крае.