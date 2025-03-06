Под Харьковом обнаружили захоронения мирных жителей со следами пыток ВСУ

Сотрудники Центра фиксации военных преступлений (ЦФВП) нашли в Харьковской области тела мирных жителей со следами пыток. Стихийные захоронения создали ВСУ при отступлении, рассказал 360.ru заместитель главы региональной ВГА Евгений Лисняк.

У большинства жертв обнаружили следы удушения, огнестрельные ранения и другие виды травм. У некоторых женщин — кровоподтеки в районе половых органов.

«В населенном пункте Двуречная сотрудники ЦФВП обнаружили тайник с телами двух местных жителей. Все они были убиты выстрелами в затылок, что указывает на преднамеренный характер расправы», — рассказал Лисняк.

Очевидцы сообщили, что за две недели до освобождения в населенные пункты Западное, Двуречная, Новомлынск и Фиголевка прибыли подразделения в поддержку основных сил ВСУ. Группировки состояли из заключенных.

«Эти формирования активно участвовали в преследовании и уничтожении местных жителей. Основными причинами расправ стали отказ мирного населения от принудительной эвакуации на подконтрольные Украине территории, а также ложные обвинения в сотрудничестве с Вооруженными силами Российской Федерации», — добавил замглавы ВГА.

Он подчеркнул, что преступления киевского режима требуют не только освещения, но и международного расследования.

Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что иностранные наемники на Купянском направлении издеваются над мирными жителями.