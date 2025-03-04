Военнослужащие Минобороны России прорвали оборону боевиков ВСУ у населенного пункта Загрызово в Харьковской области. Об этом в беседе с ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«В результате прорыва оборонительной линии вооруженных формирований Украины юго-западнее Загрызово нашим войскам удалось продвинуться до одного километра вдоль Оскольского водохранилища», — сообщил он.

Эксперт добавил, что российской армии также удалось занять 1,5-километровую лесополосу юго-восточнее Загрызово, две лесополосы западнее Лозовой и новые позиции по берегем реки Журавка на северо-западе от населенного пункта Зеленый Гай. Кроме того, военные до 600 метров продвинулись в направлении села Новая Кругляковка в Харьковской области.

Ранее высокопоставленные украинские чиновники сообщили газете The New York Times, что из всех танков Abrams, переданных США на нужды ВСУ, осталась лишь треть, остальные были уничтожены или захвачены в зоне специальной военной операции.