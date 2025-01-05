Наступление Вооруженных сил России на востоке Украины ускорилось, войска приблизились к утраченным в 2022 году рубежам в ДНР на границе с Днепропетровской областью. Об этом сообщил журнал Der Spiegel .

С начала 2025 года украинская армия лишилась контроля над тремя селами в районе Красноармейска (украинское название — Покровск). Российские подразделения усилили наступление и в скором времени могут выполнить одну из задач спецоперации — выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

«Россияне приближаются к границе украинской Днепропетровской области. Она была избавлена от наземных боев с момента начала конфликта в 2022 году», — сообщил автор статьи.

Президент Украины Владимир Зеленский признал успехи России на поле боя. Он заявил, что украинские войска не смогли сдержать натиск противника из-за нехватки солдат.