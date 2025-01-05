«Идут в один конец». На Украине забили тревогу из-за уязвимостей в обороне ВСУ

Оборонительные позиции ВСУ в Донбассе оказались уязвимы из-за серьезных прорех, так как около 30% составляют «дыры в обороне». Об этом бывший командир 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел заявил в интервью YouTube-каналу Ukrainian Witness.

Экс-комбриг привел в качестве примера среднестатистическую бригаду, которая держит 15 километров.

«У нас 30% фронта с дырами в обороне. <…> То есть люди в большинстве [случаев] идут в один конец», — рассказал военный.

Козел добавил, что российская армия сможет продолжить наступление и после того, как возьмет под контроль Красноармейск (украинское название — Покровск), причем на других направлениях. У нее для этого хватит ресурсов.

Ранее на Западе предупредили, что российские войска смогут прорвать 59-й моторизованной бригады ВСУ и частично окружить украинский гарнизон в Красноармейске. Битва за город обещает стать самым крупным сражением в 2025 году.