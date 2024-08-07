Врио губернатора доложил об обстановке на границе в Курской области

Обстановка на приграничной территории в Курской области по-прежнему напряженная, но контролируемая, работу ведут пограничники и военные. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале .

«В настоящий момент обстановка на границе напряженная, оперативный штаб переведен в круглосуточный режим, постоянно взаимодействуем с силовиками, министерством обороны, пограничниками. На границе идут бои», — объяснил он.

Несмотря на это, по словам Смирнова, ситуация под контролем. Он призвал местных жителей не поддаваться панике и не вестись на информационные провокации противника.

Также власти встречают жителей, покидающих приграничные районы. Правительство задействовало бригады скорой помощи, все службы перевели в круглосуточный режим.

Ранее ВСУ атаковали два храма Горнальского мужского монастыря, который находится недалеко от города Суджа в Курской области. Как рассказал 360.ru настоятель игумен Питирим, украинские снаряды разрушили соборный храм, а также повредили братские корпуса.

Также боевики ВСУ ударили по машине скорой около Суджи. В результате атаки погибли два человека и один пострадал. Как заявил Смирнов, террористов, бьющих по врачам, обязательно накажут.