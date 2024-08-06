ВСУ с потерями отступили из Курской области

Потерпев поражение и потеряв солдат, диверсанты вернулись на Украину после попытки нападения на Курскую область. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что противники вновь решили атаковать курские села, граничащие с РФ. Однако боевики ВСУ попали под шквальный огонь российских артиллеристов и армейской авиации. Военные также разгромили врага ударными беспилотниками.

Оставшуюся часть диверсионной группы, ушедшей на Украину, продолжают бомбить. Более того, на границу к Курской области направили подмогу в виде резервных подразделений ВС РФ.

Представители Минобороны России поделились видеороликом, на кадрах которых видно, как военные уничтожали технику противника. Именно на этих боевых машинах ВСУ пытались прорваться в Курскую область.