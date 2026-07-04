Российские войска ударили по нефтебазе в Запорожской области

ВС России нанесли удары беспилотниками по нефтебазе в Запорожской области

Российские военные нанесли удары по нефтяной базе «Канцеровка» в Запорожской области беспилотниками «Герань-4» и «Гербера». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В целях снижения военно-экономического потенциала с применением беспилотных летательных аппаратов „Герань-4“ и „Гербера“ нанесены удары по нефтебазе „Канцеровка“ в районе населенного пункта Высокогорное», — заявили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что объект в результате попаданий получил значительные повреждения.

Ранее в Минобороны объяснили важность освобождения населенного пункта Константиновка в ДНР. Вместе со Славянском, Дружковкой и Краматорском город составлял ключевую линию обороны украинских военных регионе, сообщал начальник Главного оперативного управления Генштаба Минобороны Сергей Рудской.

Киевский режим считал этот оборонительный рубеж неприступным.