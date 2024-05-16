«Это ослабляет». Во Франции указали на ошибку ВСУ на Харьковском направлении | 360°

Спецоперация 16 мая 2024, 05:10 «Это ослабляет». Во Франции указали на ошибку ВСУ на Харьковском направлении Генерал Ришу: ВСУ приходится перебрасывать войска из-под Авдеевки к Харькову РИА «Новости»

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Наступление российских войск на Харьковском направлении вынудило командование Украины перебрасывать подразделения из-под Авдеевки и Артемовска, чтобы сражаться за Харьков. Об этом заявил экс-командующий 7-й танковой бригадой ВС Франции, генерал в отставке Николя Ришу в беседе с телеканалом LCI.

«По-видимому [ВСУ] приходится отводить войска из горячих точек — из Артемовска и Авдеевки — и отправлять их на север. Это ослабляет южный фронт», — сказал он.

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Офицер отметил, что переход военных ВСУ из-под Авдеевки и Часова Яра совпадает со стратегическим замыслом российского командования. Эксперт выразил мнение, что войска РФ намерены выманить резервы Украины и ликвидировать их.

Ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что украинская сторона не подготовила минные поля перед первой линией обороны на Харьковском направлении, поэтому ВС РФ за небольшой период времени смогли продвинуться вперед. Он объяснил, что ВСУ не ожидали такого стремительного броска от войск России.