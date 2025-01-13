«Называли ждунами». Жители Курахова рассказали об издевательствах ВСУ

Российские военные начали эвакуировать жителей города Курахово. Об этом сообщили в Минобороны .

Мирных граждан в безопасные места перемещают мотострелковые подразделения «Южной» группировки войск.

Житель Курахова Анатолий Анин рассказал, что ВСУ угрожали русскоговорящим в населенном пункте и оскорбляли их.

«В ВСУ я не общался, но стрелять они несколько раз в меня стреляли. Когда мы ходили по воду», — уточнил мужчина.

Гигорий Кривенко сообщил, что украинские войска называли местных жителей ждунами и уверяли их в том, что придут российские военные и начнут «зверствовать».

«Я про себя думаю — кому ты рассказываешь, я с 2014 года видел, какие вы», — заметил он.

Сдавшиеся в плен в Курахове солдаты ВСУ ранее обратились к своему начальству. Военные отметили, что командование бросило их в Рождество.