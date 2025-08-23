Российские войска приблизились к Купянску

Российские войска приблизились к окраинам Купянска в Харьковской области. Противник перебросил туда резервы, и ВСУ продолжают оказывать сопротивление. Об этом сообщил РИА «Новости» глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Мы сейчас практически на окраинах Купянска стоим. В настоящее время там постоянно активные боевые действия. Это говорит о том, что они (ВСУ — прим. ред.) все-таки достаточно серьезно подтянули туда резервы и оказывают сопротивление», — заявил Ганчев.

Ранее Ганчев рассказал, что подразделения ВС России окружают Купянск, чтобы освободить город. Взять его в лобовой атаке из-за серьезных укреплений Вооруженных сил Украины невозможно.

До этого российская армия прорвала оборону ВСУ в окрестностях Купянска. Украинские подразделения понесли серьезные потери в технике и личном составе.