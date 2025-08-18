ТАСС: российские войска прорвали оборону ВСУ у Боровой на купянском направлении

Российские военные прорвали оборону украинских сил в районе Боровой на купянском направлении. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

По их информации, бойцы 1-й танковой армии продолжают наступать. При поддержке дронов-разведчиков и подразделений 4-й гвардейской танковой дивизии удалось нанесли удары по укрепленным позициям 3-й штурмовой бригады ВСУ. В боевых действиях участвовал 12-й танковый полк.

Отмечается, что украинские подразделения понесли серьезные потери в технике и личном составе. После этого остатки бригады отошли к переправе через реку Оскол.

Ранее бойцы группировки войск «Запад» дистанционно заминировали пути ротации и подвоза боеприпасов украинской армии под Купянском.