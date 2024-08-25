Алаудинов рассказал о непрерывных боях в Курской области

Командир Алаудинов: боестолкновения под Курском шли без перерыва

Фото: РИА «Новости»

Накануне бои в Курской области шли без перерыва, ВСУ понесли большие потери. Об этом ТАСС заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Он отметил, что обстановка в приграничье находится под контролем ВС России. Войска ликвидировали большое число украинских боевиков, а также техники, подчеркнул Алаудинов.

«Больших изменений не претерпела линия боевого соприкосновения», — добавил он.

С момента вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более 5800 военных, а также значительное количество техники. По данным Минобороны, украинская армия лишилась 72 танков, 31 БМП, 58 бронетранспортеров, 383 бронированных машин и 177 автомобилей.

ВС России ликвидировали 37 артиллерийских орудий, пять ЗРК, а 11 пусковых установок РСЗО, в том числе три американские HIMARS и одну MLRS. Бойцы также поразили девять станций РЭБ, РЛС противовоздушной обороны, инженерную технику и контрбатарейные радары.

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