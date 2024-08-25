Украина называла Курскую область своей территорией в учебниках истории

Авторы украинских школьных пособий обозначили в учебнике 2016 года Курскую область как свою территорию. Об этом заявил представитель Центра противодействия идеологии нацизма Херсонского государственного педагогического университета Юрий Шашков, его процитировало РИА «Новости» .

Он отметил, что Украина в книге для школьников назвала своими территориями не только Курскую область, но и Крым, Кубань и Белгород.

«И в качестве украинской карты здесь Кубань, Слобожанщина, Крым. Это отдельная боль Украины, фантомная боль», — подчеркнул эксперт.

Шашков предположил, что вторжение в Курскую область стало результатом украинской пропаганды. Он добавил, что карта в учебнике противоречит и мнению Польши, которая входит в НАТО.

«Если этот миф об украинской государственности столкнется с польским мифом о польской государственности „от моря до моря“, как быть? Как здесь они разрешат свои противоречия?» — задался вопросом специалист.

Он добавил, что авторы учебника, опубликовавшие карту с Курской областью в составе Украины, фактически признали кровную связь с русским народом.

Ранее Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам в честь Дня независимости Украины. Свою речь он начал с угроз в отношении России.