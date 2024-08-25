В Курскую область поставили дополнительные средства ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Осуществлена поставка дополнительных средств ракетно-артиллерийского вооружения. От оперативного штаба Белгородской области новых запросов не поступало. Все восемь запросов реализованы», — передали в оборонном ведомстве.

Всего в оперативную группу Координационного совета Минобороны России поступило 45 вопросов от приграничных районов, касающиеся военно- и материально-технического оснащения.

«От оперативного штаба Белгородской области новых запросов не поступало», — уточнили в пресс-службе

Украинские боевики напали на Курскую область ранним утром 6 августа. Тысячам мирных жителей пришлось срочно покинуть свои дома. Оказалось, что США и Великобритания передали ВСУ спутниковые снимки и другую информацию о Курской области после вторжения, чтобы отслеживать места прибывших российских резервов.

Ранее иностранные СМИ уличили ВСУ в намерении атаковать центральные российские области. Но власти США не позволяют Украине использовать свое оружие для атак на центр России.