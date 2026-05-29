Российская армия освободила за неделю 10 населенных пунктов в зоне СВО

Населенные пункты в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях взяли под контроль российские военные в зоне СВО за прошедшую неделю. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

«С 23 по 29 мая в результате решительных действий подразделений группировки войск „Север“ установлен контроль над населенными пунктами Гранов, Нововасилевка Харьковской области, Запселье и Рясное Сумской области», — написали в сводке ведомства.

Также освободили села Бударки и Караичное в Харьковской, Воздвижевка в Запорожской, Добропасово Лесное и Новоподгородное в Днепропетровской области.

Ранее войцы группировки «Восток» выбили противника из села Верхняя Терса.