Поселок Максимовка и село Антоновка в ДНР перешли под контроль войск России
Минобороны заявило об освобождении поселка Максимовка и села Антоновка в ДНР
Действующие в зоне специальной военной операции российские войска за минувшие сутки освободили поселок Максимовка и село Антоновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве уточнили, что в Антоновку зашли подразделения Южной группировки войск и взяли территорию под свой контроль.
«В результате успешных наступательных действий подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Антоновка Донецкой Народной Республики», — указали в министерстве.
Кроме того, Южная группировка нанесла поражение трем механизированным бригадам, а также одной аэромобильной и десантно-штурмовой группе боевиков.
Общие потери ВСУ на этом участке составили до 645 человек, боевую машину пехоты, шесть автомобилей, две гаубицы, орудие М119 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Российские бойцы также уничтожили склад боеприпасов.
В освобождении поселка Максимовка командование задействовало подразделения войск «Восток».
На подконтрольном группировке участке фронта бойцы поразили механизированную, горно-штурмовую бригады, а также объединение сил территориальной обороны на территории ДНР и Запорожской области.
В ходе боев противник потерял до 125 человек личного состава, танк, боевую машину пехоты, самоходную артиллерийскую установку Paladin, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
Заместитель председателя Госдумы по обороне Юрий Швыткин объявил, что российские военные перешли в наступление по всей линии фронта. Причины изменения ситуации он объяснил увеличением объема производства вооружений, а также накопленными военными знаниями и опытом в ходе специальной военной операции.