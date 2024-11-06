Поселок Максимовка и село Антоновка в ДНР перешли под контроль войск России

Минобороны заявило об освобождении поселка Максимовка и села Антоновка в ДНР

Действующие в зоне специальной военной операции российские войска за минувшие сутки освободили поселок Максимовка и село Антоновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что в Антоновку зашли подразделения Южной группировки войск и взяли территорию под свой контроль.

Кроме того, Южная группировка нанесла поражение трем механизированным бригадам, а также одной аэромобильной и десантно-штурмовой группе боевиков.

Общие потери ВСУ на этом участке составили до 645 человек, боевую машину пехоты, шесть автомобилей, две гаубицы, орудие М119 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Российские бойцы также уничтожили склад боеприпасов.