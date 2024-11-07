Наступление Вооруженных сил России в зоне СВО ускорится на фоне разочарования украинских солдат сменой власти в США. Британский аналитик Александр Меркурис сообщил об этом на своем YouTube-каналe .

«Россияне не собираются замедляться. Они становятся сильнее день ото дня, и их наступление, скорее всего, ускорится», — предупредил он.

По мнению Меркуриса, итоги президентских выборов в США скажутся на обстановке в зоне конфликта. Солдат на передовой и рядовых украинцев вслед за президентом Владимиром Зеленским расстроила победа республиканца Дональда Трампа, выступившего против продолжения военной помощи.

О тяжелом положении Вооруженных сил Украины сообщил также бывший американский разведчик Скотт Риттер. Он заявил, что в Донбассе произошел тотальный обвал фронта. По его мнению, победа России неизбежна.