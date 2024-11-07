ВС РФ взяли под огневой контроль трассу снабжения ВСУ в Великой Новоселке в ДНР

Российские военные взяли под огневой контроль последнюю крупную трассу снабжения ВСУ в Великой Новоселке на юго-западе Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

«Последняя крупная трасса, по которой снабжается группировка противника в Великой Новоселке, теперь под огневым контролем российской артиллерии», — отметил источник агентства.

Британский аналитик Александр Меркурис ранее предположил, что наступление российских войск в зоне спецоперации ускорится на фоне победы Дональда Трампа.

По его оценке, ВС РФ не собираются останавливаться. А украинские военные разочаровались победой республиканца, который выступал против продолжения военной помощи.

О проблемах ВСУ на фронте говорил также бывший американский разведчик Скотт Риттер. По его словам, в Донбассе произошел тотальный обвал фронта, а Россия обеспечила себе победу.