Российские войска нанесли ракетный удар по тренировочному полигону ВСУ

Российские военные нанесли ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад ВСУ. На полигоне проходили занятия с украинскими военнослужащими, сообщил Telegram-канал украинских Сухопутных войск.

«Есть погибшие и раненые. Всем пострадавшим оперативно оказывается вся необходимая квалифицированная помощь в медицинских учреждениях», — рассказали военные.

Для детального изучения обстоятельств случившегося сформировали комиссию. На месте происшествия также работают правоохранительные органы. ВСУ усиливают меры безопасности на случай повторных атак с воздуха и ракетами.

Несколько дней назад российские военные нанесли удар по центру подготовки диверсантов ВСУ в Одесской области. Целью стала база отдыха, где британские подводники обучали украинских военных минированию мостов, управлению беспилотными катерами и другим методам диверсий и боевых действий.

Ранее ВС России ударили по энергообъектам Украины. Взрывы раздались ночью в Киевской, Винницкой, Черкасской, Днепропетровской и Полтавской областях. Также серия взрывов на фоне воздушной тревоги прогремела в Одессе.