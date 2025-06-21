Мощные взрывы раздались в Одессе

В Одессе прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Геннадий Труханов.

«Угроза применения ударных БПЛА», — написал он.

Также на территории Одесской области звучали предупреждающие сигналы. Других подробностей не приводилось.

Военный блогер Борис Рожин сообщил, что российские военные атаковали Кременчуг беспилотниками «Герань». В городе зафиксировали несколько десятков попаданий. Он отметил, что прилетыбыли в Одессе и Черкасской, Киевской и Полтавской областях.

Ранее стало известно, что подразделения ВС России нанесли удар по центру подготовки диверсантов ВСУ в Одесской области. Целью стала база отдыха, в которой украинских боевиков обучали минированию опор мостов.