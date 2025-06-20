Российские военные поразили центр подготовки диверсантов ВСУ под Одессой

Военнослужащие ВС России нанесли удар по центру подготовки диверсантов ВСУ в Одесской области. Об этом РИА «Новости» заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Целью стала база отдыха, в которой британские сотрудники специального подразделения подводников обучали украинских боевиков минированию опор мостов, управлению беспилотными катерами и другим способам диверсий и ведения боевых действий.

Кроме того, российские бойцы нанесли минимум три удара за полчаса по армии противника в Сумской области. Они поразили подразделение ВСУ с бронетехникой.

Ранее в пресс-службе Минобороны заявили об огневом поражении цехов ВСУ по производству беспилотных летательных аппаратов в районе Запорожья. Атаку совершили с применением ударных дронов «Герань-2».