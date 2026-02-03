Российские войска нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК

Российские военные в ответ на террористические атаки ударили ракетами и беспилотниками по предприятиям украинского ВПК и обеспечивавшим их работу объектам энергетики. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в военном ведомстве.

Тем временем пресс-служба энергетической компании ДТЭК сообщила о новых повреждениях на электростанциях. Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил о взрывах на объектах в нескольких регионах, включая Киев, Харьков и Днепропетровск.

Ранее Владимир Зеленский признал, что Россия во время перемирия не наносила удары по объектам энергетики, сосредоточившись вместо этого на военной логистике.