Зеленский подтвердил, что Россия не била по энергообъектам после перемирия

Россия за последние сутки намеренно не стала атаковать объекты энергетической инфраструктуры Украины. Об этом в своем телеграм-канале заявил президент республики Владимир Зеленский.

Он уточнил, что главной целью российской армии является логистика ВСУ, в том числе железнодорожная. Также Зеленский добавил, что после окончания энергетического перемирия ВС России атаковали цели в прифронтовых и приграничных общинах, однако целенаправленных ударов по объектам энергетики не было.

Глава государства также рассказал, что дал поручения командующему воздушных сил ВСУ, министру обороны Украины и руководителю Украинской железной дороги.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия согласилась после обращения американского президента Дональда Трампа на морозное перемирие. Российские военные воздерживались от ударов по Украине до 1 февраля.