На Украине заявили о новых повреждениях на электростанциях

После российских ночных ударов украинские электростанции получили новые повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе энергетической компании ДТЭК.

По ее данным, это уже девятая массированная атака с начала года. В Днепровском и Дарницком районах Киева, находящихся на левом берегу Днепра, частично отключили свет.

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил об ударах по электростанциям и теплоэлектроцентралям в трех крупнейших городах страны — Киеве, Харькове и Днепропетровске. Всего удары ракетами и беспилотниками затронули, по его словам, восемь областей.

Руководство Винницкой области заявило о повреждениях на Ладыжинской ТЭС. Без света остались 50 населенных пунктов.

При этом накануне Владимир Зеленский признал, что Россия во время энергетического перемирия не наносила ударов по электростанциям, сосредоточившись на украинской военной логистике.